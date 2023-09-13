Лидер КНР может повлиять на объемы поставок оружия в рамках вероятного соглашения между странами.

Союз диктаторов Владимира Путина и Ким Чен Ына станет проблемой для Китая.

Как пишет Bloomberg, более тесный альянс между Путиным и Ким Чен Ыном угрожает стабильности как в Европе, так и в Азии. Эта перспектива должна беспокоить главного спонсора двух лидеров - Китай - так же, как и их врагов на Западе.

Сотрудники американской разведки говорят, что заключение соглашения по вооружениям стало главной целью визита Кима Чен Ына в РФ. Северная Корея имеет запасы 122-мм и 155-мм артиллерийских снарядов и 122-мм ракет, которые очень нужны российской армии. Часть этого оружия, возможно, уже появилась на поле боя в Украине. США утверждают, что Северная Корея завершила первую поставку оружия "Вагнеру" для использования в Украине в декабре прошлого года, а украинские силы говорят, что они выпустили трофейные северокорейские снаряды по российским войскам.

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Дальнейшие поставки могли бы дать России время для пополнения своих запасов боеприпасов. Некоторые из старых снарядов КНДР считаются ненадежными, но в войне на истощение, которая продолжается в Украине, интенсивность огня имеет значение. По крайней мере дополнительные боеприпасы помогли бы России продолжить боевые действия.

Между тем помощь наличными, продовольствием или энергоносителями, которую Россия может предоставить взамен, высвободит ресурсы, которые Ким мог бы выделить на свои ядерные программы и программы баллистических ракет. Что еще опаснее, российские технологии и опыт могут позволить Северной Корее преодолеть технические препятствия, которые мешают ее подводным лодкам и спутниковым программам, и помочь сделать ядерные ракеты Пхеньяна более смертоносными.

США и их союзники в Азии и Европе разделяют очевидный интерес к срыву такого сотрудничества. Варианты запрета любых поставок оружия ограничены, учитывая общую границу между Россией и Северной Кореей. Тем не менее, США и их партнеры должны применить санкции, чтобы наказать всех, кто причастен к этому соглашению. Чтобы усилить давление, Пентагон должен быстро выполнить недавние соглашения по проведению совместных учений и обмену данными отслеживания ракет с Южной Кореей и Японией.

Более глубокие военные связи между Москвой и Пхеньяном также должны беспокоить Китай. Закрытие глаз на поставки оружия ухудшит отношения с европейскими странами, которые Китай все еще надеется ограничить от сотрудничества с США.

"Чем ближе становятся Россия и Северная Корея, тем меньше рычагов влияния будет иметь Китай на обоих. Более способный Ким окажется более провокационным и непредсказуемым. Хотя Китай защитил Северную Корею от дополнительных санкций ООН, он не хочет видеть конфликта и нестабильности на своей границе, борясь со своими внутренними проблемами. Кроме того, китайские лидеры не должны давать США никаких поводов для увеличения своего военного присутствия в регионе", - пишет издание.

Bloomberg подчеркивает, что лидер Китая Си Цзиньпин вряд ли будет публично критиковать Кима или Путина. Но Си имеет право ограничить масштаб любой сделки с оружием, которую они заключат.

"Северная Корея продолжает сильно зависеть от Китая в торговле, а Путин нуждается в китайской дипломатической и экономической поддержке как никогда. Перспектива нового антизападного партнерства может показаться кому-то в Пекине привлекательной. Но это не сделает Китай безопаснее", - пишет агентство.

Встреча Ким Чен Ына и Путина

Напомним, 13 сентября российский диктатор Владимир Путин встретился со своим коллегой из КНДР Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" в России.

Путин заявил, что лидер КНДР "проявляет большой интерес к ракетной технике" и сказал, что Россия будет помогать КНДР строить спутники. Ким Чен Ын сообщил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с РФ и заявил, что "КНДР всегда поддерживала все решения президента Путина и правительства России".

Лидер КНДР также добавил, что его страна "хочет и дальше развивать отношения" и всегда поддерживает все решения Путина и российского правительства.

Зато Путин напомнил, что отношения РФ и КНДР "были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты бок о бок громили японских милитаристов".

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