Ким Чен Ын сообщил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с РФ и его страна "поддерживает все решения Путина".

Российский диктатор Владимир Путин встретился со своим коллегой из КНДР Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный" в России.

Как сообщают росСМИ, Путин и Ким Чен Ын осмотрели объекты космодрома, чтобы Путин смог продемонстрировать свои ракеты.

Путин заявил, что лидер КНДР "проявляет большой интерес к ракетной технике" и сказал, что Россия будет помогать КНДР строить спутники.

Позже СМИ сообщили о начале официальных переговоров Путина и Ким Чен Ына, появились первые заявления.

В частности, Ким Чен Ын сообщил, что для КНДР первым приоритетом являются отношения с РФ и заявил, что "КНДР всегда поддерживали все решения президента Путина и правительства России".

"Мы хотим и дальше развивать отношения, мы всегда поддерживали все решения президента Путина и правительства России. Я надеюсь, мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства", - заявил он.

Также Ким "подлизался" к Путину, заявив, что "мы смогли почувствовать искренность российских друзей и собственными глазами смогли увидеть настоящее и будущее российской космической державы".

При этом Путин отметил, что Россия была первой, кто признал суверенитет КНДР., заявив, что РФ "помогала бороться за ее независимость".

Зачем Ким Чен Ын приехал в Россию

Россия заинтересована получить от Северной Кореи артиллерийские снаряды калибров 122 и 152 миллиметра, а также реактивные снаряды калибра 122 миллиметра.

В свою очередь Пхеньян надеется получить в оплату за снаряды российские технологии строительства атомных подводных лодок и космические технологии для запуска спутников.

Сегодня утром Северная Корея выпустила по меньшей мере две баллистические ракеты в воды у своего восточного побережья на фоне визита Ким Чен Ына в Россию. Отмечается, что вероятно, Ким решил показать Путину свою военную мощь перед началом переговоров.

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