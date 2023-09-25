Этот Форум должен дать мощный толчок совместному производству и сотрудничеству для укрепления Украины и партнеров.

Более 160 оборонных компаний из 26 стран мира согласились принять участие в первом Форуме оборонных индустрий. Об этом министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в сети X (Twitter).

"165 оборонных компаний из 26 стран уже подтвердили участие в нашем Форуме оборонных индустрий. Он даст мощный толчок совместному производству и сотрудничеству для укрепления Украины и партнеров", - отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что происходит совместная работа вместе с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным и министром обороны Рустемом Умеровым над тем, чтобы Форум оборонных индустрий стал историей успеха.

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Форум оборонных индустрий - что известно

Как сообщал УНИАН, в августе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина планирует осенью провести Форум оборонных индустрий с участием украинских и иностранных производителей оружия. Этот Форум планируется как первая фиксация достижений украинского оборонно-промышленного комплекса.

16 сентября Зеленский сообщил, что интерес к Форуму оборонных индустрий – очень высокий. По его мнению, это полностью отражает силу и потенциал Украины – Украинскую способность защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок.

Президент добавил, что задача абсолютно очевидна – создать все возможности Украины производить оружие и снаряды, дать современные технологии, чтобы иметь надежную защиту от любых форм агрессии.

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