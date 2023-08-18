Этот Форум планируется как первая фиксация достижений украинского оборонно-промышленного комплекса.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина планирует осенью провести Форум оборонных индустрий с участием украинских и иностранных производителей оружия.

Как сказал глава государства в вечернем обращении к украинцам, сегодня, 17 августа, состоялось несколько основательных совещаний с правительством. В частности, одно из них провели в расширенном составе с участием главы правительства Дениса Шмыгаля, Минстратегпрома, Минобороны, МИД и профильных заместителей руководителя Офиса президента.

"Говорили о форуме оборонных индустрий. Планируем это мероприятие на осень. Впервые состоится на государственном уровне такое масштабное событие. Украинские и иностранные производители оружия. Наша мощность. Мощность наших партнеров. Весь мир, который заинтересован в том, чтобы международное право и человечность имели соответствующий арсенал защиты от любого террора... Мир может быть объединен еще и таким форматом сотрудничества", – сообщил Зеленский.

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Глава государства добавил, что этот Форум планируется как первая фиксация достижений украинского оборонно-промышленного комплекса, и чтобы продемонстрировать то, что "мы уже умеем".

Также на этом форуме планируется "рассмотреть то, что можем добавить к нашим возможностям, в частности через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами".

"А также, конечно, мы должны дать новый импульс безопасности для всех в мире, кто так же, как и мы, ценит свою государственность и свободу. Нации имеют право на защиту. Строим арсенал свободного мира вместе", – сказал Зеленский.

Производство оружия для ВСУ

Об удовлетворении потребностей Вооруженных сил Украины в вооружении и боеприпасах ежемесячно говорят на заседаниях Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). В частности, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призывает союзников поддерживать оборонные потребности Украины на долгосрочную перспективу. В сентябре 2022 года на заседании "Рамштайн-5" впервые было договорено о проведении специального заседания с участием производителей вооружения для Украины.

Вопросом вооружения занимаются и в Украине. Речь идет, среди прочего, и о производстве боеприпасов. В июле министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что только в течение июня в Украине произвели больше артиллерийских и минометных снарядов, чем за весь прошлый год.

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