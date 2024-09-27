Передача таких боеприпасов вовсе не означает, что Украина будет использовать F-16 на линии соприкосновения.

Соединенные Штаты Америки передадут Украине авиационные бомбы JSOW (Joint Stand-Off Weapon). И если Запад даст "зеленый свет" на удары по территории РФ, можно будет говорить об определенном расширении возможностей Сил обороны.

Об этом в комментарии изданию "РБК-Украина" рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. В то же время закрыть вопрос обстрелов украинских городов КАБами с помощью этих бомб не удастся – ими не достать до основных оперативных аэродромов противника.

"Мы сможем работать по прифронтовой линии. Но сможет ли запускать по тысяче в месяц, как делает РФ? Нет, потому что не дадут такое количество. Вообще много вопросов по этим авиабомбам. Но, конечно, как только дадут "добро" на удары по российской территории, можно будет говорить об определенном расширении наших возможностей", – пояснил эксперт.

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Известно, что одним из штатных носителей бомб JSOW является самолет F-16, который уже есть на вооружении Украины. Также недавно состоялась проверка возможностей Mirage-2000, которые также могут получить Воздушные силы ВСУ. Однако пока неизвестно, способны ли они запускать JSOW.

Но передача таких боеприпасов вовсе не означает, что Украина будет использовать F-16 на линии соприкосновения. У Украины их не так много, чтобы рисковать ценными бортами, отметил авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ) Валерий Романенко.

"Боже упаси, зачем рисковать такими самолетами, у нас их осталось пять единиц. Возможно, до конца года будет 10. Но не вижу смысла рисковать ими на тех функциях, где максимум взвод пехоты уничтожишь", – говорит он.

Под эти бомбы теоретически могут адаптировать самолеты типа "Су" и Миг", ведь на них уже подвешивают западные боеприпасы – даже ракеты Storm Shadow. Но эффективность от применения JSOW на F-16, скорее всего, будет гораздо выше. Однако стратегических задач Украины это оружие не решит.

"Мы говорим о том, что это очередное оружие, которое может помочь сдерживать наступление россиян на территории Украины. Но не может повлиять на стратегические вопросы, связанные, например, с ударами по целям в России. Потому что на самом деле нам нужны средства гораздо более дальнобойные", – пояснил Храпчинский.

Он отметил, что учитывая характеристики, JSOW – "прикольная" бомба, которая может хорошо работать по линии фронта. Однако для эффективной работы необходимо достичь хотя бы паритета в воздухе и расчистить небо для украинской авиации.

В то же время эксперты, с которыми поговорило "РБК-Украина", не считают предоставление этих авиабомб Украине прорывным шагом.

"Сложно говорить, что нас услышали, если вместо ракет JASSM (имеют дальность от 370 до почти 2000 км. – ред.) нам дают это. В наших условиях глубина поражения JSOW чуть больше 20 км, и американцы прекрасно об этом знают", – подчеркнул Романенко.

В свою очередь, Храпчинский считает, что приоритетом в предоставлении западной помощи должно быть дальнобойное оружие.

"Под дальнобойным оружием я имею в виду то, которое летит на 500 и 1000 км", – добавил он.

Авиабомбы JSOW: что надо знать

JSOW (Joint Stand-Off Weapon) – это высокоточная управляемая авиабомба средней дальности, предназначенная для поражения наземных целей на расстоянии до 130 км. Дальность зависит от способа запуска – до 130 км при запуске с большой высоты, до 22 км – при запуске с малой высоты.

Ее масса составляет 483 килограмма, а боевая часть – 145 кг (универсальная осколочно-фугасная боевая часть, или специальная кассетная для поражения техники и живой силы).

JSOW имеет GPS-наведение и может эффективно поражать как точечные цели, так и большие площади. Основное преимущество этой бомбы – это возможность запуска с большого расстояния, что минимизирует риск для самолетов, которые ее используют.

Обычно JSOW применяется для уничтожения укреплений, складов, а также техники противника. Она имеет модульную конструкцию, что позволяет адаптировать ее для различных сценариев поражения целей – от уничтожения складов и радаров до укрепленных бункеров и подвижных целей.