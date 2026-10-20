Россия строит мощный радар в Калининграде, чтобы следить за Европой, – The Times

Дальность новой установки может составлять примерно 900–3000 км.

Россия расширяет возможности радиолокационного наблюдения на границе с НАТО и строит новый крупномасштабный радар в Калининградской области.

Как пишет The Times, объект расположен вблизи города Гвардейск, недалеко от границ Польши и Литвы, и потенциально может усилить способность Москвы отслеживать военную активность стран НАТО.

Судя по спутниковым снимкам, обнародованным финской компанией ICEYE, на территории объекта видны три больших антенных массива, каждый длиной более 500 метров. Эти сооружения, вероятно, являются частью загоризонтной радиолокационной станции (РЛС). По предварительным оценкам, в зависимости от технических характеристик, дальность новой установки может составлять примерно 900–3000 км – этого вполне достаточно, чтобы охватить территорию Великобритании, а также северную и западную части Европы.

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Эти снимки являются очередным доказательством того, что Калининградская область уже является важным центром размещения современных военных датчиков и комплексов радиоэлектронной борьбы. Москва сохранила контроль над ней, используя как плацдарм в Европе. По оценкам, там имеется достаточно хранилищ и средств доставки для размещения до сотни ядерных боеголовок. Высокопоставленные источники в Польше и Литве считают, что Россия уже начала завозить ядерные боеголовки в Калининград.

В издании подчеркнули, что в течение последних четырёх лет этот регион стал источником постоянных помех для сигналов GPS, что серьёзно затрудняет навигацию морских судов и самолётов на значительной территории Северо-Восточной Европы.

В то же время за горизонтом РЛС такого масштаба, как та, что строится вблизи Гвардейска, может генерировать волны длиной более 10 метров – это в десятки раз больше, чем длина волн, которые используют стандартные радары дальнего радиуса действия для наблюдения за воздушным пространством. Такая РЛС использует особенности распространения радиоволн для обнаружения целей за пределами прямой радиолокационной видимости.

"Европейские союзники по НАТО располагают несколькими системами с подобными возможностями. К ним относятся британские загоризонтные радиолокационные станции Pluto I и II, расположенные на базе Королевских ВВС Акротири на Кипре, а также французский комплекс Nostradamus – объект сопоставимых масштабов, расположенный недалеко от города Дрьо к западу от Парижа", – говорится в материале.

Возможно ли нападение России через Калининградскую область

Как сообщал УНИАН, в Литве ученые, бывшие дипломаты и другие эксперты из Великобритании и всей Европы смоделировали сценарий нападения России на НАТО через "Калининградский кризис". Сценарий начинается с того, что в российском эксклаве Калининграде вспыхивает мятеж, который становится неприятным испытанием для Кремля. Группа повстанцев берет в заложники губернатора края и планирует переправить танки и войска через границу в соседнюю Литву, которая является членом альянса НАТО.

Повстанцы хотят, чтобы Москва заняла ещё более жёсткую позицию по отношению к союзникам, чем та, которую она уже занимает. Их цель состоит в том, чтобы начать борьбу с НАТО, а затем заставить остальную Россию присоединиться к ним и спровоцировать более масштабную войну между Москвой и Западом.

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