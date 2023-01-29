Только на истребители придется потратить почти 30 миллиардов долларов.

Украине для полноценной защиты в небе необходимо примерно пять авиационных бригадах. Полное оснащение обойдется около 32,3 миллиарда долларов.

Аналитики Defence Express отметили, что в общей сложности Киеву необходимо 180 самолетов, что обойдется примерно в 29,25 миллиарда, а именно GlobalEye от Saab, который обошелся Швеции около 355,5 миллионов долларов. Таким образом, пять GlobalEye обойдутся около 1,77 миллиарда долларов.

Помимо этого, необходимо закупить воздушные танкеры - Airbus A330 MRTT стоит примерно 330 миллионов долларов, а пять самолетов - еще 1,3 миллиарда долларов.

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"В случае Украины цены реального контракта будут еще больше, потому что речь будет идти о значительно большей пропорции в стоимости контракта вооружения, которое необходимо закупать полностью, в то время, когда у Финляндии и так есть запасы ракет и бомб под западные машины", - говорится в сообщении.

Аналитики также напомнили о расходах на поддержание самолетов в рабочем состоянии – модернизация и ремонт.

Истребители для Украины - что известно

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстр заявил, что Амстердам готов рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, но Киев должен направить официальный запрос.

24 января руководитель внешнеполитического ведомтсва Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Европе начали работать над поставкой истребителей F-16 для ВСУ.

При этом советник президента США по безопасности Джон Файнер заявил, что в Вашингтоне "тщательно обсудят" возможность поставки истребителей F-16.

В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украине нужно заменить весь свой парк советских самолетов. Он отметил, что поставки самолетов могут начаться с некольких эскадрилий.

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