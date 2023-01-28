Приоритетом для Украины являются американские F-16, хотя Киев также рассматривает французские Rafale и шведские Gripen.

Украина намерена получить от партнеров 24 единицы истребителей, прежде всего американского производства.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат изданию El Pais. По его словам, речт идет о двух батальонах по 12 самолетов в каждом.

Игнат отметил, что приоритетом является получение американских истребителей F-16, хотя рассматриваются также варианты французских Rafale и шведских Gripen.

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Он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе ВСУ не смогут рассчитывать на эти истребители на поле боя по двум причинам. Первая из них - это сложные политические переговоры относительно поставок, а вторая - на обучение пилотов и команд наземного обслуживания потребуется не менее шести месяцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после договоренности между США и Германией об отправке танков, следующим шагом должно быть предоставление Украине истребителей.

Истребители для Украины

Украина вслед за поставками танков требует поставки и западных истребителей и может их получить при поддержке стран Балтии.

При этом известно, что администрация президента США Джо Байдена рассмотрит возможность поставки Украине истребителей F-16 и обсудит ее с союзниками.

Сегодня стало известно, что власти Великобритании могли бы одобрить передачу Украине истребителей после выхода российских войск с оккупированных территорий.

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