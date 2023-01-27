Советник Байдена заявил, что в Вашингтоне не исключают поставки "каких-либо конкретных систем вооружений Украине".

Администрация президента США Джо Байдена "тщательно обсудит" с союзниками возможность поставки Украине истребителей F-16.

Советник президента США по безопасности Джон Файнер заявил, что американские власти "ничего не исключают", сообщает MSNBC.

"Мы очень тщательно это обсудим [с союзниками]", – отметил он

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По словам Файнера, в Вашингтоне не исключают поставки "каких-либо конкретных систем вооружений Украине", и военная помощь Силам обороны оказывается "в соответствии с их потребностями с фазами борьбы украинцев".

Ранее передачу F-16 воздушным силам прокомментировали и в Минобороны США, подчеркнув, что "мы точно ничего не собираемся снимать с повестки".

Предоставление Украине истребителей

Как пишет Politico, украинские власти вслед за поставками боевых танков требуют поставки и западных истребителей и может их получить, рассчитывая в этом вопросе на поддержку стран Балтии.

В то же время власти Словакии заявили, что готовы обсуждать поставки истребителей МиГ-29 в Украину. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил уже известно, какой тип самолетов получит Украина, и какие сроки подготовки личного состава.

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