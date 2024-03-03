Эксперты отметили, что после перехода радара из режима отслеживания в стрелковый режим есть секунды.

Противоракетные маневры являются одним из азов подготовки пилотов тактической авиации. При этом такие маневры могут отличаться от того какая именно ракета выпущена, с ПЗРК или дальнобойная с Patriot или С-400, с какого курса и дальности, какой режим и параметра полета самолета, система наведения ракеты и тому подобное.

Аналитики Defence Express рассказали о действиях при пуске из Patriot зенитной ракетой PAC-2/GEM+, который осуществляет пуск по высотной цели на дальности близкой к максимальной, которая определена в пределах 150-160 км и no-escape zone около 110 км. Система наведения у этой ракеты - радиокомандная на маршевом участке, а на терминальном - с уточнением координат цели через полуактивную головку ракеты.

При такой системе наведения перед стартом ракеты бортовая аппаратура самолета зафиксирует сначала работу по нему РЛС Patriot, а затем переход радара из режима отслеживания в стрелковый режим, после чего стартует отсчета в секундах. В этом случае пилот совершает противозенитный маневр - находясь на высоте и крейсерской скорости ныряет вниз с уходом на максимальной скорости и разрывом дистанции на форсажных режимах.

Видео дня

В этом случае счет идет на секунды и многое зависит от самолета, а именно его маневренности и разрешенной перегрузки.

Для истребителя Су-35 она составляет ориентировочно 9G, а вот для фронтового бомбардировщика Су-34 - уже 7G. Су-34 тяжелее Су-35 примерно на 4 тонны и имеет меньшую тяговооруженность. Также перед выполнением маневра Су-34 еще должен сбросить бомбы с УМПК, которые ограничивают возможность маневра. Таким образом, шансов у Су-34 выйти из-под удара значительно меньше, чем у Су-35.

Истребление российской авиации на фронте - последние новости

2 марта ВСУ сбили один Су-34. Командующий ВВС Украины Николай Олещук позже в тот же день сообщил, что украинские силы сбили еще один Су-34.

По данным украинских военных, с 17 февраля и до сих пор сбито 15 российских самолетов.

Аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты для достижения тактических преимуществ на Авдеевском направлении готовы рисковать дальнейшими потерями своих самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: