Противоракетные маневры являются одним из азов подготовки пилотов тактической авиации. При этом такие маневры могут отличаться от того какая именно ракета выпущена, с ПЗРК или дальнобойная с Patriot или С-400, с какого курса и дальности, какой режим и параметра полета самолета, система наведения ракеты и тому подобное.
Аналитики Defence Express рассказали о действиях при пуске из Patriot зенитной ракетой PAC-2/GEM+, который осуществляет пуск по высотной цели на дальности близкой к максимальной, которая определена в пределах 150-160 км и no-escape zone около 110 км. Система наведения у этой ракеты - радиокомандная на маршевом участке, а на терминальном - с уточнением координат цели через полуактивную головку ракеты.
При такой системе наведения перед стартом ракеты бортовая аппаратура самолета зафиксирует сначала работу по нему РЛС Patriot, а затем переход радара из режима отслеживания в стрелковый режим, после чего стартует отсчета в секундах. В этом случае пилот совершает противозенитный маневр - находясь на высоте и крейсерской скорости ныряет вниз с уходом на максимальной скорости и разрывом дистанции на форсажных режимах.
В этом случае счет идет на секунды и многое зависит от самолета, а именно его маневренности и разрешенной перегрузки.
Для истребителя Су-35 она составляет ориентировочно 9G, а вот для фронтового бомбардировщика Су-34 - уже 7G. Су-34 тяжелее Су-35 примерно на 4 тонны и имеет меньшую тяговооруженность. Также перед выполнением маневра Су-34 еще должен сбросить бомбы с УМПК, которые ограничивают возможность маневра. Таким образом, шансов у Су-34 выйти из-под удара значительно меньше, чем у Су-35.
Истребление российской авиации на фронте - последние новости
2 марта ВСУ сбили один Су-34. Командующий ВВС Украины Николай Олещук позже в тот же день сообщил, что украинские силы сбили еще один Су-34.
По данным украинских военных, с 17 февраля и до сих пор сбито 15 российских самолетов.
Аналитики Института изучения войны заявили, что российские оккупанты для достижения тактических преимуществ на Авдеевском направлении готовы рисковать дальнейшими потерями своих самолетов.