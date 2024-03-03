По словам Натальи Гуменюк, за сутки враг смог провести лишь один штурм украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что из-за массового уничтожения российских самолетов, РФ начала более осторожно применять авиацию на этом направлении.

"В нашей зоне ответственности активность авиации существенно снизилась. Они ее переориентируют сейчас на пребывание над акваторией морей - Азовского или Черного. И только оттуда запускают ракеты. То есть средства авиационного поражения продолжают применять, но несколько иные. Управляемые авиабомбы не применяют уже в течение нескольких суток", - сказала Гуменюк.

Она также отмечала, что в течение недели РФ выпустила на этом направлении только одну КАБ: "Попадание было на открытой площади, разрушений и пострадавших нет. Однако, это совпало по времени со сбитием очередного "Су" на Востоке и мы увидели, как тактическая авиация сгруппировалась и вернулась в аэропорт".

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Кроме того, по словам Гуменюк, РФ и дальше пытается штурмовать позиции ВСУ на левом берегу Херсонской области в районе населенного пункта Крынки.

"Мы продолжаем работать над закреплением и расширением своих позиций. И над обеспечением максимально возможной в тех условиях подразделений, которые там работают, контрбатарейной поддержки. Враг продолжает штурмовать, даже несмотря на вынужденную позавчерашнюю паузу, когда они не смогли провести ни один штурм. За прошедшие сутки они все же собрали силы на однин штурм, но он тоже был неудачным. Из более 60 уничтоженных оккупантов за минувшие сутки на нашем направлении, более 40 - в районе Крынок", - отметила Гуменюк.

Российско-украинская война продолжается: что стоит знать

По мнению аналитиков Института по изучению войны, российские оккупанты для достижения тактических преимуществ на Авдеевском направлении готовы рисковать дальнейшими потерями своих самолетов.

Третья штурмовая провела операцию в оккупированной Авдеевке. В город зашли три штурмовые группы. В результате успешной операции удалось взять в плен нескольких оккупантов.

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