По самолетам ударили зенитными ракетами.

Только что Воздушные силы ВСУ атаковали зенитными управляемыми ракетами еще два российских истребителя Су-34 и Су-35 на восточном направлении, сообщил в 17:08 командующий ВС ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Ждем подтверждения желаемого результата", - отметил он.

По словам Олещука, российские войска продолжают использовать тактическую авиацию для ударов управляемыми авиабомбами, но "летать оккупантам становится все труднее".

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"Нам нужно больше систем, больше оружия, чтобы очистить наше небо", - добавил генерал.

ВСУ уничтожают российскую авиацию - актуальное

Как сообщал УНИАН, с начала года ВСУ сбили 11 российских истребителей Су-34.

По прогнозу обозревателя Александра Коваленко, в таким успехом у РФ исчерпается ресурс Су-34 через месяца-два.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что почти ежедневное сбивание российских самолетов стало возможным благодаря получению "дополнительных инструментов":

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