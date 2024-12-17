Ранее сообщалось, что "Пекло" имеет дальность до 700 км, а скорость ракеты-дрона достигает 700 км/ч.

Новый украинский боеприпас большой дальности "Пекло" имеет достаточно мощный двигатель. Об этом в эфире "КИЕВ24" заявил ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко.

"В целом по мощности он (двигатель "Пекла", - УНИАН) превосходит даже американские Tomahawk и JASSM. То есть здесь будет высокая скорость. Надеюсь, что относительно большая боевая часть. Но к сожалению здесь не будет серьезных систем наведения и донаведения, таких которые устанавливают на классических крылатых ракетах", - заявил эксперт.

По словам специалиста, последнее не позволит использовать "Пекло" как действительно высокоточное оружие, однако его можно будет применять для ударов по площадям. В таких случаях для поражения цели придется запускать сразу несколько таких ракет.

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Это не является серьезной проблемой, ведь "Пекло" - довольно технологичный и относительно дешевый боеприпас, а значит, его можно изготавливать в большом количестве. Ранее сообщалось, что компания-производитель уже изготовила примерно 100 единиц такого оружия.

Известно также, что "Пекло" на 70% состоит из украинских компонентов, которые производятся государственными и частными компаниями. Боеприпас имеет дальность до 700 км, а его скорость достигает 700 км/ч.

Новое оружие Украина

Ранее стало известно о начале серийного производства украинской ракеты-дрона "Паляница". По словам министра обороны Рустема Умерова, она является разработкой частного стартапа, а в серийное производство новинку запустили благодаря поддержке Минобороны.

Умеров добавил, что в целом частные предприятия достигают "невероятных" результатов в разработке ракет. Ранее, напомним, стал известен внешний вид новой ракеты "Рута".

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