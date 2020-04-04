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Оборонный комплекс Уханя наверстывает упущенное из-за пандемии COVID-19

11:44, 04 апреля 2020
Оружие
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Иллюстрация УНИАН

Военно-промышленный комплекс в китайской провинции Ухань, что больше всего пострадала от коронавируса, «возвращается и наверстывает упущенное».

Об этом сообщает Janes, цитируя государственные китайские СМИ.

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На протяжении большей части января и февраля оборонные компании в городе прекратили свою деятельность из-за усиленной борьбы правительства с нераспространением коронавируса.

И когда влияние вируса на общественную жизнь Китая уменьшилось, оборонные компании возобновляют работу своих региональных филиалов.

Как сообщал УНИАН, подразделения Вооруженных сил Украины обеспечат комплексами крылатых ракет для повышения боевого потенциала на морском направлении в акваториях Черного и Азовского морей.

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