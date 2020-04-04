Оборонный комплекс Уханя наверстывает упущенное из-за пандемии COVID-19

На протяжении большей части января и февраля оборонные компании в городе прекратили свою деятельность через усиленную борьбу правительства с нераспространением коронавируса.

Военно-промышленный комплекс в китайской провинции Ухань, что больше всего пострадала от коронавируса, «возвращается и наверстывает упущенное».

Об этом сообщает Janes, цитируя государственные китайские СМИ.

Читайте такжеСША передали Эстонии 128 противотанковых ракет Javelin

На протяжении большей части января и февраля оборонные компании в городе прекратили свою деятельность из-за усиленной борьбы правительства с нераспространением коронавируса.

И когда влияние вируса на общественную жизнь Китая уменьшилось, оборонные компании возобновляют работу своих региональных филиалов.

Как сообщал УНИАН, подразделения Вооруженных сил Украины обеспечат комплексами крылатых ракет для повышения боевого потенциала на морском направлении в акваториях Черного и Азовского морей.