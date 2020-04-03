В Украине прошли успешные испытания комплекса крылатых ракет "Нептун" (видео)

Совет нацбезопасности определил задачи по разработке и серийному производству новейших образцов ракетной техники, в частности обеспечение комплексами крылатых ракет Вооруженных сил Украины.

Подразделения Вооруженных сил Украины обеспечат комплексами крылатых ракет для повышения боевого потенциала на морском направлении в акваториях Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в контексте успешных испытаний 2 апреля на юге Одесской области на полигоне «Алиби» комплекса крылатых ракет наземного базирования «Нептун».

«Совет национальной безопасности и обороны Украины определил задачи по разработке, серийному производству новейших образцов ракетной техники, в частности обеспечению комплексами крылатых ракет Вооруженных сил Украины для повышения их боевого потенциала на морском направлении в акваториях Черного и Азовского морей», - говорится в сообщении.

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Во время стрельб комплекса крылатых ракет «Нептун» была проведена проверка тактико-технических характеристик, в частности, дальность и точность поражения морских целей. Надводные мишени были поражены на заданной дальности.

В СНБО отметили, что отечественный оборонно-промышленный комплекс способен в кратчайшие сроки разрабатывать сложные образцы вооружения и военной техники для обеспечения ВСУ. Производство указанных ракет будет осуществляться в Украине по замкнутому циклу. Комплекс крылатых ракет «Нептун» - разработка конструкторов государственного предприятия «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.

Ракетный комплекс 360 МЦ «Нептун» - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействия противника.