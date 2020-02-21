На оборонном предприятии в Киеве прошли обыски: "Укроборонпром" раскрыл детали

Следственные действия проводились по результатам данных служебных расследований, которые были проведены новым руководством "Укроборонпрома" в конце прошлого года.

На предприятии "Укроборонсервис", входящем в Государственный концерн "Укроборонпром", прошли обыски в рамках расследования в отношении бывших руководителей одного из экспортеров.

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Об этом сообщает пресс-служба ГК «Укроборонпром».

Отмечается, что следственные действия проводились по результатам данных служебных расследований, которые были проведены новым руководством концерна в конце прошлого года.

Сообщается, что служебное расследование выявило существенные злоупотребления бывшим руководством предприятия в течение 2017-2019 годов. Результаты служебного расследования были переданы в правоохранительные органы и стали основанием для возбуждения уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В концерне заверили, что «Укроборонсервис» способствует всем расследованиям злоупотреблений предыдущих руководителей компании.

«Во время десятичасового обыска руководство и сотрудники компании всесторонне способствовали работе следователей и прокуроров в проведении следственных действий. Следователям предоставляется полный доступ ко всем материалам, которые могут иметь ценность в проведении расследования», - говорится в сообщении.