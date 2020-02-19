"Выучили уроки прошлого": Минобороны будет хранить боеприпасы в бетонных хранилищах

В ведомстве заявляют, что такие объекты будут находиться под круглосуточной охраной.

Министерство обороны строит бетонные хранилища для дальнейшего безопасного хранения боеприпасов и избежания чрезвычайных ситуаций.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Алексей Марценюк, передает пресс-служба оборонного ведомства.

"Мы построим надежные хранилища - огромные бетонные саркофаги с мощными диагональными укреплениями, которые могут гасить взрывную волну. В бюджете на это предусмотрены существенные суммы. Хранилища уже строятся на территории складов. На определенных объектах речь идет о 10-30 таких "коробках". Строительство хранилищ забирает возможность несанкционированного физического доступа к боеприпасам", - рассказал он.

По словам заместителя министра, в ведомстве "выучили уроки прошлого", поэтому совершенствуют систему охраны на местах и вводят круглосуточный централизованный мониторинг всех военных складов.

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Он отметил, что охранный периметр складов должен иметь круглосуточное видеонаблюдение, там также будут вышки, постовые, патрулирование, обход внешнего и внутреннего периметров.

"Также мы большую надежду возлагаем на наш единый центр мониторинга, с которого можно вести круглосуточное централизованное наблюдение за всеми объектами. Сейчас система централизованного мониторинга уже запущена в тестовом режиме на части складов", - добавил Марценюк.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Минобороны заявили о завершении поверхностного разминирования территории Калиновского военного арсенала.