В Одесской области будущие разведчики отработали эвакуацию вертолетом (фото)

Подобные тренировки проводят для курсантов Военной академии трижды в год.

В Одесской области в Центре обеспечения учебного процесса Военной академии прошли практические занятия по воздушно-десантному делу для курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и специального назначения.

Как сообщает Армия.Inform, во время занятий курсанты выполнили упражнения прыжков с парашютом, а также отработали эвакуацию вертолетом с помощью системы "Канат-1". Кроме того, будущие офицеры совершили спуски в полном снаряжении с оружием с вертолета Ми-8 с высоты 20 метров и десантирования посадочным способом в один и два потока. Одновременный спуск выполняли до двух человек на каждом канате. После отработки учебных спусков была проведена эвакуация боевых групп.

По словам руководителя занятий, такой способ десантирования используется тогда, когда невозможно приземлить вертолет.

"Использование каната во время высадки десанта эффективнее на местности, рельеф которой не позволяет обычный способ посадки, а также во время высадки на ограниченные участки: крышу здания, палубу корабля, частично заминированные участки местности, или во время чрезвычайных ситуаций. Сначала упражнение отрабатывают на поверхности земли, затем в небе. После спуска разведчики выполняют тактическое позиционирование. Все курсанты, которые осуществляли десантирование, прошли соответствующее обучение и отработали элементы упражнения на воздушно-десантном комплексе Военной академии. Подобные учения проходят трижды в год и является обязательным нормативом для будущих офицеров", - отметил полковник.

В целом во время занятий было проведено несколько прыжков в составе мобильных разведывательных групп, а также более десяти циклов спусков и эвакуаций.

Как сообщал УНИАН, впервые в истории Украины военные спасатели прыгнули с парашютом на Говерлу.