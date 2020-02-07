цей матеріал доступний українською

В Одесской области будущие разведчики отработали эвакуацию вертолетом (фото)

11:21, 07 февраля 2020
Оружие
77 0
Курсанты отработали прыжки с парашютом / фото: АрміяInform

В Одесской области в Центре обеспечения учебного процесса Военной академии прошли практические занятия по воздушно-десантному делу для курсантов факультета подготовки специалистов военной разведки и специального назначения.

Как сообщает Армия.Inform, во время занятий курсанты выполнили упражнения прыжков с парашютом, а также отработали эвакуацию вертолетом с помощью системы "Канат-1". Кроме того, будущие офицеры совершили спуски в полном снаряжении с оружием с вертолета Ми-8 с высоты 20 метров и десантирования посадочным способом в один и два потока. Одновременный спуск выполняли до двух человек на каждом канате. После отработки учебных спусков была проведена эвакуация боевых групп.

Подобные учения проводят трижды на год / фото: АрміяInform

По словам руководителя занятий, такой способ десантирования используется тогда, когда невозможно приземлить вертолет.

"Использование каната во время высадки десанта эффективнее на местности, рельеф которой не позволяет обычный способ посадки, а также во время высадки на ограниченные участки: крышу здания, палубу корабля, частично заминированные участки местности, или во время чрезвычайных ситуаций. Сначала упражнение отрабатывают на поверхности земли, затем в небе. После спуска разведчики выполняют тактическое позиционирование. Все курсанты, которые осуществляли десантирование, прошли соответствующее обучение и отработали элементы упражнения на воздушно-десантном комплексе Военной академии. Подобные учения проходят трижды в год и является обязательным нормативом для будущих офицеров", - отметил полковник.

Это обязательный норматив для будущих офицеров / фото: АрміяInform

В целом во время занятий было проведено несколько прыжков в составе мобильных разведывательных групп, а также более десяти циклов спусков и эвакуаций.

Как сообщал УНИАН, впервые в истории Украины военные спасатели прыгнули с парашютом на Говерлу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter