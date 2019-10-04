Впервые в истории Украины военные спасатели прыгнули с парашютом на Говерлу (видео)

Говерла - самая высокая гора Украины с высотой более 2 тысяч метров.

Впервые в истории Украины военные спасатели прыгнули с парашютом на Говерлу, чтобы отработать навыки работы в горной местности.

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Как говорится в сюжете ТСН, бойцы армейской авиации поднялись в небо на 3,5 тысячи метров и приземлились прямо на вершину самой высокой горы Украины. Высота Говерлы - более двух километров над уровнем моря, поэтому времени на свободное падение у парашютистов было маловато.

Не способствовала выполнению задания и погода - ветер достигал 14 метров в секунду. Чтобы разглядеть, куда несет воздушный поток, и решить, куда приземляться, у парашютистов были считанные секунды. Но они справились.

Отметим, ежегодно в Украинских Карпатах теряются и травмируются десятки туристов, которые недооценивают отечественные сравнительно невысокие горы. Спасатели постоянно напоминают о правилах поведения в горах.