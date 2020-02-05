Попадание точно в цель: опубликованы кадры испытаний ракеты "Ольха"

Высокоточная ракетная система залпового огня "Ольха" в конце 2018 года была принята на вооружение ВСУ.

Украинскому войску серийно поставляется высокоточная ракетная система залпового огня "Ольха", которая создана государственным киевским конструкторским бюро "Луч".

Об этом сообщает Defense Express, опубликовав уникальные кадры точного попадания ракеты во время огневых испытаний.

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Во время испытаний был осуществлен пуск 4 ракет в боевом снаряжены, которые попали точно в цель с минимальным отклонением. Учитывая скорость ракеты на конечном участке в 3,4 М - то есть около 4000 км/час, съемка велась высокоскоростными камерами.

Масса ракеты "Ольха" – в пределах 800 кг. Максимальная дальность стрельбы – 70 км. Скорость ракеты на конечном участке траектории – около 3,4 М.

По результатам государственных испытаний высокоточная система залпового огня "Ольха" в конце 2018 года была принята на вооружение Вооруженных Сил Украины.

Сейчас в "ДККБ "Луч" продолжаются работы по созданию модернизированной версии этой ракеты - "Ольха-М", которая имеет повышенную дальность стрельбы 110-120 км. В декабре прошлого года был успешно завершен этап испытаний системы "Ольха-М", который предшествует финальным государственным испытаниям.

Как сообщал УНИАН, на вооружение Вооруженных сил Украины принято ручные термобаричні гранаты РГО-27С и РГО-27С2.