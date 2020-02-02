На вооружение ВСУ приняты новые гранаты (фото)

Гранаты предназначены для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях.

На вооружение Вооруженных сил Украины приняты ручные термобарические гранаты РГО-27С и РГО-27С2.

Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.

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Отмечается, что новые гранаты приняты на вооружение еще в прошлом году, вместе с 34 другими образцами вооружения и техники.

Гранаты РГО-27С, РГТ-27С2 (или HTBG-27 – hand thermobaric grenade) производства государственного предприятия «Спецоборонмаш» предназначены для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях различного типа, на открытой местности, а также для вывода из строя автомобильной и легкобронированной техники.

«Во время взрыва граната создает на четыре секунды огненную тучу объемом 13 м3, где температура достигает 2500-3000°C, что позволяет не только уничтожать живую силу, но и выводить из строя легкобронированную технику. «Квадратный» вариант гранаты позволяет например установить ее на объекте поражения с помощью магнита или клейкого элемента», - говорится в сообщении.

Характеристики ручной термобарической гранаты РГО-27С, РГТ-27С2:

Масса гранаты без запала, г – не более 600

Масса термобарической смеси, г – не более 310

Масса разрывного заряда, г – не более 32

Время перевода в боевое положение, с – 3

Дальность броска, м – не менее 30

Высота/Ширина огненного облака, м – 2 х 2,8

Время существования огненного облака, с – 4

Ориентировочная температура в зоне взрыва,°C – 2500-3000

Площадь сплошного поражения, м2 – 5

Объем сплошного поражения в помещении, м3 – 13