На вооружение ВСУ приняты новые гранаты (фото)
На вооружение Вооруженных сил Украины приняты ручные термобарические гранаты РГО-27С и РГО-27С2.
Об этом сообщает Ukrainian Military Pages.
Читайте такжеВ полиции рассказали, сколько оружия изъяли в прошлом году
Отмечается, что новые гранаты приняты на вооружение еще в прошлом году, вместе с 34 другими образцами вооружения и техники.
Гранаты РГО-27С, РГТ-27С2 (или HTBG-27 – hand thermobaric grenade) производства государственного предприятия «Спецоборонмаш» предназначены для комбинированного поражения живой силы противника в укрытиях различного типа, на открытой местности, а также для вывода из строя автомобильной и легкобронированной техники.
«Во время взрыва граната создает на четыре секунды огненную тучу объемом 13 м3, где температура достигает 2500-3000°C, что позволяет не только уничтожать живую силу, но и выводить из строя легкобронированную технику. «Квадратный» вариант гранаты позволяет например установить ее на объекте поражения с помощью магнита или клейкого элемента», - говорится в сообщении.
Характеристики ручной термобарической гранаты РГО-27С, РГТ-27С2:
Масса гранаты без запала, г – не более 600
Масса термобарической смеси, г – не более 310
Масса разрывного заряда, г – не более 32
Время перевода в боевое положение, с – 3
Дальность броска, м – не менее 30
Высота/Ширина огненного облака, м – 2 х 2,8
Время существования огненного облака, с – 4
Ориентировочная температура в зоне взрыва,°C – 2500-3000
Площадь сплошного поражения, м2 – 5
Объем сплошного поражения в помещении, м3 – 13