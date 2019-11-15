Мечта военных: в Канаде представили ткань-невидимку (видео)

Материал способен делать некоторые вещи за собой почти полностью невидимыми, при этом не имея источника питания.

Канадская компания Hyperstealth Biotechnology из Ванкувера создала и запатентовала тонкий материал, который обеспечивает "квантовую невидимость".

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

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Материал способен делать некоторые вещи за собой почти полностью невидимыми, при этом не имея источника питания. Конструкторы рассчитывают, что в будущем одежду из такого материала будут использовать военные и полиция.

Канадская компания разрабатывает специальные камуфляжные униформы, которые используются в армиях США, Индии, Иордании, ОАЭ, Канады, Словакии, Новой Зеландии. Основы для "ткани с невидимостью" были заложены еще в 2010-м, а сейчас технология была представлена широкой публике. Ранее в ней выражали заинтересованность армии Британии и США.

В пресс-релизе содержится информация об особенностях работы футуристического материала. Гай Крамер, президент Hyperstealth и изобретатель "ткани невидимости", подал четыре патентные заявки на технологии, обеспечивающие её работу:

1. "Квантовая невидимость". Главная технология, на которой строятся все остальные. Похожий на пластик материал, обеспечивающий "невидимость". Лучи света, попадая в микроскопические линзы, рассеиваются и смываются, и всё, что находится на определенной дистанции позади материала становятся неразличимыми. Новый вид пластика не только изгибает лучи в видимом спектре, но также в ультрафиолете и инфракрасном свете.

2. "Усилитель солнечных панелей". Использование того же материала в формате зеркала, помогающего направлять солнечные лучи, позволяет утроить "выхлоп" обычной монокристаллической панели.

3. "Система с дисплеем". Патент описывает технологию, позволяющую использовать материал вместе с проектором, чтобы достичь уникального эффекта. Особенности материала позволяют отражать свет так, что видимая часть изображения зависит от того, где находится обозреватель.

4. "Лазерное рассеивание, отклонение, манипуляция". Последний патент описывает девайс для расщепления света лазера. Один луч разделяется на 3 888 000 маленьких лучей. Это можно комбинировать с системой LIDAR (обработка информации об удаленных объектах, в том числе с помощью лазеров) – чтобы помогать машинам с автопилотом при навигации в опасных погодных условиях.

Как сообщал УНИАН, в интересах вооруженных сил США разрабатывается технология снижения теплового излучения, которую можно будет применять для повышения малозаметности пехоты и бронетехники.