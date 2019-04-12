CША хотят сделать своих солдат и военную технику “невидимыми”

Ранее для нужд армии США решили заказать маскировочные наборы ULCANS от компании SAAB.

В интересах вооруженных сил США разрабатывается технология снижения теплового излучения, которую можно будет применять для повышения малозаметности пехоты и бронетехники.

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Как сообщает Naked-science, об этом заявил начальник штаба армии США Марк Милли (Mark Alexander Milley). Причиной такого шага он назвал “крайне смертоносную обстановку”, в которой придется действовать бойцам будущего.

«Мы знаем, что системы обнаружения противника имеют высокие возможности в том, чтобы поражать цели высокоточными боеприпасами… Так что критически важно маскировать системы, чтобы дезориентировать электронные и тепловые датчики», — отметил начальник штаба.

В то же время издание Popular Mechanics напомнило, что ранее для нужд армии США решили заказать маскировочные наборы от компании SAAB. Речь идет о камуфляжных сетях ULCANS (Ultra Lightweight Camouflage Net Systems). Контракт подразумевает поставку нескольких видов сетей — в частности, для эксплуатации в условиях леса и пустыни. Общая сумма сделки — около 66 миллионов долларов.

Комплекты маскировки рассчитаны как на применение бойцами, так и на снижение заметности бронетехники. Сетки обеспечивают не только визуальную маскировку, но и снижают тепловое излучение и даже, по имеющимся данным, уменьшают радиолокационную заметность.

Новая технология, о которой заявил Марк Милли, как предполагается, должна предоставить военным еще большую малозаметность, чем ULCANS.

В феврале сообщалось, что флот США пополнился кораблем-невидимкой, В состав ВМС официально вошел корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), который оснащен технологией снижения заметности (стелс).