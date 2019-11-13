цей матеріал доступний українською

В США разрабатывают метод поиска мин с помощью бактерий

17:23, 13 ноября 2019
Оружие
44 0
В недалеком будущем мины можно будет искать с помощью особых бактерий / Фото УНИАН

Читайте такжеВозле Шулявского моста в Киеве обнаружили более 100 мин и снарядов Второй мировой (фото, видео)

Как сообщается на сайте Raytheon, разработка ведется по заказу американского агентства перспективных оборонных разработок DARPA в партнерстве с Вустерским политехническим институтом.

Специалисты хотят использовать достижения синтетической биологии для выведения двух штаммов бактерий, которые помогут обнаруживать взрывчатые вещества в земле. Первый штамм будет реагировать на взрывчатку под землей. В случае его реакции второй штамм будет люминесцировать (излучать свет на поверхности).

Отслеживать реакцию «бактерий-саперов» можно будет с помощью камер или дронов.

Ранее в Украине запустили серийное производство противоминной системы "Оберег-С".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#оружие#мины