В США разрабатывают метод поиска мин с помощью бактерий

Разработка ведется по заказу американского агентства перспективных оборонных разработок DARPA.

Американская компания Raytheon взялась за разработку нового метода поиска вкопанной в землю взрывчатки с помощью специальных бактерий.

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Как сообщается на сайте Raytheon, разработка ведется по заказу американского агентства перспективных оборонных разработок DARPA в партнерстве с Вустерским политехническим институтом.

Специалисты хотят использовать достижения синтетической биологии для выведения двух штаммов бактерий, которые помогут обнаруживать взрывчатые вещества в земле. Первый штамм будет реагировать на взрывчатку под землей. В случае его реакции второй штамм будет люминесцировать (излучать свет на поверхности).

Отслеживать реакцию «бактерий-саперов» можно будет с помощью камер или дронов.

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