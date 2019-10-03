На Одесщине начинаются двухдневные ракетные стрельбы (видео)
12:43, 03 октября 2019Оружие
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Ради безопасности Украина закрыла для судоходства часть Черного моря.
На Одесщине начинаются двухдневные ракетные стрельбы
Ракетные стрельбы начинаются сегодня на Одесщине.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Ради двухдневных учений Украина закрыла для судоходства часть Черного моря.
С определенными неудобствами столкнутся и те туристы, которые в "бархатный" сезон отдыхают в районе курортной Лебедевки. Они не смогут попасть на мысы "Калфа" и "Ледники".
Закрыта для посещения будет и часть Прибрежной косы, которая отделяет Тузловские лиманы.
Все ограничения - ради безопасности. В этих районах возможно падение обломков ракет и беспилотников. Такие стрельбы Украина проводит уже не впервые. В августе на этом полигоне военные удачно испытали новые ракеты украинской разработки "Нептун" и "Ольха".
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