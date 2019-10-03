На Одесщине начинаются двухдневные ракетные стрельбы (видео)

Ради безопасности Украина закрыла для судоходства часть Черного моря.

Ракетные стрельбы начинаются сегодня на Одесщине.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеНа Одесчине пройдут ракетные стрельбы – часть Черного моря закроют

Ради двухдневных учений Украина закрыла для судоходства часть Черного моря.

С определенными неудобствами столкнутся и те туристы, которые в "бархатный" сезон отдыхают в районе курортной Лебедевки. Они не смогут попасть на мысы "Калфа" и "Ледники".

Закрыта для посещения будет и часть Прибрежной косы, которая отделяет Тузловские лиманы.

Все ограничения - ради безопасности. В этих районах возможно падение обломков ракет и беспилотников. Такие стрельбы Украина проводит уже не впервые. В августе на этом полигоне военные удачно испытали новые ракеты украинской разработки "Нептун" и "Ольха".