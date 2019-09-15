Эксперт рассказал, как Польша готовится к войне с Россией

Варшава объявила План технической модернизации обороны объемом 43,2 миллиарда евро на 2017-2026 годы.

После незаконной аннексии Крыма Россией, Польша значительно увеличила расходы на оборону и воплощает масштабную программу по обновлению собственных вооруженных сил.

Детально проанализировал действия Польши по модернизации вооруженных сил аналитик Себестьян Роблин в статье для издания National Interest.

Варшава объявила План технической модернизации обороны объемом 43,2 миллиарда евро на 2017-2026 годы. Хотя это кажется и большой суммой, устаревшие польские вооруженные силы требуют даже больших инвестиций, считает польский аналитик Кшиштоф Куска. Польша уже подала заявку на покупку американских самолетов F-35 и европейских танков "Леопард", а также заказала новые польские вертолеты.

Все же, воздушное пространство над Польшей остается уязвимым для российских ракет из Калининграда, также некоторые польские аэродромы теоретически могут быть поражены российскими системами С-400.

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Поэтому Польша заботится, чтобы новые F-35 нельзя было уничтожить еще на земле и планирует закупить две батареи Patriot PAC-3. Такие же батареи покупает и Румыния, что создаст "щит" ВВС от Черного моря до Балтийского моря, отмечает Роблин.

По артиллерии, то польские сухопутные силы должны иметь способность поразить российские батареи. Этим продиктована закупка двадцати М142 HIMARS по цене 414 миллионов долларов, говорится в статье. Также страна производит минометы и гаубицы для сухопутных сил.

Польские военно-морские силы закупают вертолеты AW-101, способные перевозить до 40 военных, обнаруживать и обезвреживать подводные лодки. Однако польское войско еще нуждается в атакующих вертолетах, убежден Куска, ведь советские Ми-24 уже устарели на поле боя. ВМС планируют приобрести новые подводные лодки.

Почти 700 миллионов долларов Польша направляет на киберзащиту.

Хотя польский президент Анджей Дуда и пытается проводить более авторитарную политику в Польше, в отличие от националистов Австрии, Венгрии, Франции и Италии, он не поддерживает Путина, пишет исследователь. Польша, которая в прошлом находилась под контролем России и Германии, теперь активно наращивает боевую мощь.