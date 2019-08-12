На Донбассе обнаружен российский "терминатор"

ИМР-3 поступила на вооружение ВС РФ в 1999 году.

На Донбассе зафиксировали новый тип российской военной техники, который имеет интересные характеристики живучести экипажа на случай ядерного удара и используется при наступлении.

Об этом сообщили волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

"7 августа 2019 года был опубликован очередной отчет СММ ОБСЕ, который содержит информацию, поступившую по состоянию на 6 августа 2019 года. В отчете сказано, что БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 1 инженерную машину разграждения (ИМР-3) и 14 БМП-1 возле н. п. Круглик (65 км к юго-западу от Луганска)", - говорится в сообщении.

Волонтеры напомнили, что в 2017 году на сайте ТРК «Звезда» вышла статья, в которой сказано, что ИМР-3 — это российский «терминатор», которому якобы нет равных при наступлении и экипаж машины защищен даже в случае техногенной катастрофы.

ИМР-3 поступила на вооружение ВС РФ в 1999 году. Серийное производство было организовано на ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил). ИМР-3 создана на базе танка Т-90, предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных работ в зонах с высоким уровнем радиоактивного заражения местности.

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Машина имеет ножевой колейный минный трал с электромагнитной приставкой, который дает возможность ИМР-3 самостоятельно преодолевать минные поля с противогусеничными или противоднищевыми минами, оснащенными контактными или неконтактными магнитными взрывателями.

Дистанционная управляемая зенитно-пулеметная установка калибра 12,7 мм, смонтированная на башне, которая защищает экипаж от нападения с воздуха, ведет борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой противника. Также есть термодымовая аппаратура для постановки дымовой завесы.

Экипаж, узлы и агрегаты внутри машины защищает система, которая 6-кратно ослабляет проникающую радиацию ядерного взрыва и 120-кратно — гамма-излучения радиоактивно зараженной местности.

В систему жизнеобеспечения экипажа входят устройства кипячения воды и разогрева пищи, а также сбора и хранения отходов жизнедеятельности, что позволяет выполнять боевые задачи, не выходя из машины в течение трех суток. Также машина имеет возможность самоокапывания. Время самоокапывания - 12-30 минут.

Ранее сообщалось, что тело украинского воина, накануне погибшего на Светлодарской дуге, до сих пор не удалось эвакуировать.