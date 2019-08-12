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Тело погибшего нацгвардейца уже сутки не могут забрать из-за действий боевиков (видео)

02:57, 12 августа 2019
Война
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Тело погибшего Романа Романченко сутки не удается эвакуировать / фото УНИАН

На Светлодарской дуге, возле поселка Луганское, погиб младший лейтенант, нацгвардеец Роман Романченко. Сейчас известно, что ему было 25 лет, говорится в сюжете ТСН.

Военные на позиции рассказали, что несмотря на режим прекращения огня, боевики продолжают окапываться и пытаются продвигаться вперед. Они начали рыть окопы в сторону дороги, соединяющей две наши позиции. Бойцы говорят, если им это удастся, то будет потерян доступ к одному из опорников. Поэтому было решено провести разведку. Чтобы в дальнейшем установить там наблюдение и остановить боевиков. Однако бойцы подорвались на мине, которая была установлена ранее террористами.

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Хотя все это произошло в субботу, тело погибшего Романа Романченко сутки не удается эвакуировать, ведь там опасная территория и боевики не дают подойти. Кроме того, говорят военные, наемники вечером начали обстреливать из гранатометов и пулеметов наши позиции.

В целом же фактически нет перемирия по всей линии фронта. С каждым днем боевики наращивают количество обстрелов. За минувшие сутки враг открывал огонь 13 раз. Снова заговорили на передовой тяжелые минометы. В частности, запрещенными 82-х миллиметровыми минами наемники обстреливали военных вблизи Катериновки.

В общем от момента объявления перемирия, 21 июля, нацгвардеец стал уже седьмым погибшим здесь на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.

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Теги: #Донбасс#война#Нацгвардия#режим тишины#обстрелы боевиков#перемирие на донбассе#ООС