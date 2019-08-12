Тело погибшего нацгвардейца уже сутки не могут забрать из-за действий боевиков (видео)

В целом, с момента объявления перемирия, 21 июля, нацгвардеец стал уже седьмым погибшим на Донбассе.

Тело украинского воина, накануне погибший на Светлодарской дуге, до сих пор не удалось эвакуировать.

На Светлодарской дуге, возле поселка Луганское, погиб младший лейтенант, нацгвардеец Роман Романченко. Сейчас известно, что ему было 25 лет, говорится в сюжете ТСН.

Военные на позиции рассказали, что несмотря на режим прекращения огня, боевики продолжают окапываться и пытаются продвигаться вперед. Они начали рыть окопы в сторону дороги, соединяющей две наши позиции. Бойцы говорят, если им это удастся, то будет потерян доступ к одному из опорников. Поэтому было решено провести разведку. Чтобы в дальнейшем установить там наблюдение и остановить боевиков. Однако бойцы подорвались на мине, которая была установлена ранее террористами.

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Хотя все это произошло в субботу, тело погибшего Романа Романченко сутки не удается эвакуировать, ведь там опасная территория и боевики не дают подойти. Кроме того, говорят военные, наемники вечером начали обстреливать из гранатометов и пулеметов наши позиции.

В целом же фактически нет перемирия по всей линии фронта. С каждым днем боевики наращивают количество обстрелов. За минувшие сутки враг открывал огонь 13 раз. Снова заговорили на передовой тяжелые минометы. В частности, запрещенными 82-х миллиметровыми минами наемники обстреливали военных вблизи Катериновки.

В общем от момента объявления перемирия, 21 июля, нацгвардеец стал уже седьмым погибшим здесь на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.