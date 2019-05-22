Армия США испытала электромагнитное оружие (фото)

Военно-воздушные силы США приняли на вооружение крылатые ракеты с импульсными электромагнитными излучателями, которые можно использовать для вывода из строя электронных систем противника.

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Как пишет Realist, американские военные уже получили по меньшей мере 20 новых ракет, носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Новое оружие разработано в рамках проекта CHAMP. Исследовательская лаборатория ВВС США завершила разработку импульсного электромагнитного оружия в рамках проекта CHAMP в 2015 году.