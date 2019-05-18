США одобрили продажу ракет Южной Корее, Японии и Канаде

Всего США продадут оружия на сумму более $1 млрд этим трем военным союзникам.

Госдепартамент США одобрил решение о продаже оружия на сумму более $1 млрд трем военным союзникам: Южной Корее, Японии и Канаде.

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Об этом сообщает Defense News со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности. В частности, Канада получила разрешение на покупку 425 легких конверсионных комплектов MK 54 на $387 млн, Южная Корея - на 94 ракеты SM-2 Block IIIB $313,9 млн, а Япония - на 160 ракет средней дальности AIM-120C-7 на $313 млн.

Американские власти официально уведомили Конгресс США о принятом решении. Теперь в течение 30 дней конгрессмены должны одобрить военные контракты.

В январе этого года Минобороны США утвердило решение передать Японии восемь противоракет SM-3 Block 1B, а также 13 новейших противоракет SM-3 Block 2A на общую сумму $561 млн.