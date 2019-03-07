Украинский "умный" шлем для танкистов получил контракт в Эмиратах

Речь о стартапе LimpidArmor, который использовал умные очки Microsoft HoloLens в своей разработке.

Украинский стартап LimpidArmor, который создал умный шлем для танкистов на базе очков Microsoft HoloLens, подписал контракт с эмиратским дилером и производителем вооружения IGG.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на руководителя стартапа Михаила Гречухина.

Он рассказал, что в феврале стартап представил уже готовый продукт на военной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. И в итоге подписал контракт с IGG. Еще с несколькими компаниями стартап ведет переговоры.

Стартап делает систему модернизации тяжелой бронированной техники под названием Land Platform Modernization Kit. Разработка включает аппаратную и программную часть. Аппаратная всколыхнула мировые СМИ тем, что в ее состав входят умные очки Microsoft HoloLens - гражданская технология, интегрированная в защитный шлем.

Помимо очков в аппаратную часть системы также входят серверы, камеры с оптической стабилизацией, расположенные на внешнем корпусе, и манипулятор для управления системой. Программная же часть, которая является оригинальной разработкой LimpidArmor, обеспечивает «склеивание» потокового видео в режиме реального времени.

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В итоге члены экипажа техники, - например, танка - получают панорамный обзор окружающей среды на 360 градусов. А помимо этого система выводит каждому члену экипажа необходимые для его функций показатели.

«Кто-то видит скорость и запас бензина, кто-то - прицельный комплекс. Иными словами, мы предлагаем комплексное решение, способное визуализировать практически все процессы, связанные с управлением и обменом информацией между операторами наземного транспорта, а также уменьшить потери», - говорил Михаил Гречухин.

В мире существуют аналоги таких систем. Но более дорогие и специфические: в них сразу используются военные технологии, и они подстроены под и без того навороченную технику. Систему же LimpidArmor можно установить даже на советский танк. И за счет использования в комплектации гражданской технологии (очки Microsoft), ее удалось сильно удешевить.

В будущем, говорит Гречухин, его система станет автоматизированной системой подсказок для оператора бронетехники. Своими покупателями команда LimpidArmor считает рынки, где много советской или западной, но уже не новой техники. Это Ближний Восток, Африка, Восточная Европа.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский проект LimpidArmor работает над устройством дополненной реальности, предназначенным для военных, в первую очередь - экипажей бронированной техники.