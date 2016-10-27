В Украине разрабатывают уникальный "виртуальный" шлем для военных, его уже презентовали Минобороны (фото)

Оно позволит экипажам такой техники получать полноценный панорамный обзор окружающих условий, передает ain.ua.

Это программно-аппаратный комплекс, состоящий из AR-шлема на основе HoloLens от Microsoft, управляющего компьютера и пульта управления.

В законченном виде комплекс LimpidArmor будет состоять из AR-шлема, центрального управляющего устройства, набора обычных и тепловизорных камер, и пульта управления. Он сможет стримить данные от камер, склеенные в 360-градусную панораму, и транслировать ее перед глазами водителя машины. Кроме того, на экраны будут выводиться данные телеметрии, дополнительные виртуальные подсказки и т.д.

В будущем устройство может использоваться также в гражданских целях.

Читайте такжеУникальные "невидимые" беспилотники передали военным разработчики из Винницы

Устройство уже презентовали Управлению вооружения Министерства обороны, команда получила разрешение от концерна "Укроборонпром" на сотрудничество с украинскими танковыми заводами, работу со Львовском бронетанковым заводом уже начали.