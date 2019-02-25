Microsoft показала новую версию очков смешанной реальности (фото, видео)

Новая версия очков смешанной реальности увеличила угол обзора и переориентировалась на профессиональный рынок.

Компания Microsoft представила вторую версию прототипа очков смешанной реальности HoloLens на Всемирной выставке мобильных технологий в Барселоне (MWC Barcelona).

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Впервые HoloLens показали в 2015 году. С тех пор у продукта Microsoft появился конкурент в лице Magic Leap, передает naked-science.ru. Сейчас американская корпорация старается обогнать соперника. Вторая инкарнация очков легче, технологичнее и, по заверениям производителей, намного удобнее в использовании.

В HoloLens 2 создатели начали избавляться от одного из главных недостатков продукта - ограниченного угла обзора. Журналисты и многие покупатели первой версии очков жаловались, что эффект дополненной реальности сохранялся, только если смотреть прямо на объект, но с поворотом головы или отведением глаз магия пропадала. HoloLens 2 имеет поле зрения, которое в два раза превышает предыдущее. Представители Microsoft сравнивают этот скачок с переходом разрешения от 720p к 2K.

В то же время HoloLens - не только платформа, но и программное обеспечение. Ранее производитель адаптировалк очкам Windows и создал специальную систему жестов (air tap) для управления объектами. Сейчас в Microsoft утверждают, что добавили манипуляциям «инстинктивное взаимодействие». Это значит, что контролировать предметы смешанной реальности стало намного удобнее. К примеру, чтобы увеличить объект, достаточно зажать его края кулаками и раздвинуть руки, а любые кнопки теперь работают как обычные: пользователь может ткнуть в них пальцем, двумя или всей ладонью - и система поймет это движение. Во время презентации сотрудники компании продемонстрировали, что таким образом можно даже играть на виртуальном пианино двумя руками. К тому же устройство отслеживает движение глаз, что позволяет ПО адаптироваться к тому, куда смотрит пользователь.

Однако Microsoft подчеркивает, что HoloLens 2 отнюдь не нацелены на потребительский рынок, несмотря на то, что для первой версии создавались небольшие игры. В первую очередь очки пригодятся работникам различных сфер, например врачам, инженерам или архитекторам.

В компании создали комплекс сервисов смешанной реальности, который назвали Azure. Он поможет предпринимателям создавать кроссплатформенные, корпоративные приложения смешанной реальности. В него входит облако, которое позволит не упрощать 3D-модели в смешанной реальности для любых платформ.

Уже сейчас очки HoloLens 2 доступны для предзаказа. Они стоят $3500, а ближе к концу года должны поступить в продажу в США, Японии, Китае, Германии, Канаде, Великобритании, Ирландии, Франции, Австралии и Новой Зеландии.