«Укроборонпром» определил ТОП-5 разработок отечественного ВПК за 2018 год (фото)

Среди крупнейших успехов украинского ВПК - новая противокорабельная ракета и глубокая модернизация старой РСЗО.

В течение 2018 года предприятиями ГК "Укроборонпром", были разработаны, продемонстрированы и направлены на испытания несколько десятков новых и модернизированных образцов вооружения и техники.

В концерне назвали пять своих важнейших разработок за год.

Крылатая ракета «Нептун»

Противокорабельная ракета «Нептун» - стратегически важная для обороноспособности Украины разработка КБ «Луч».

Во время испытаний ракета уничтожила надводную цель на расстоянии 280 км. Таким образом была доказана высокая эффективность систем управления и распознавания целей бортовым комплексом крылатой ракеты.

В перспективе ракета должна стать основой нового мобильного противокорабельного комплекса.

Модернизированный высокоточный снаряд

В 2018 году ГП "НПК "Прогресс" завершило модернизацию высокоточного 152-мм снаряда "Квітник" и провело полное импортозамещение компонентов российского производства, которых было более 40%.

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Изделие получило новую, в разы меньшую, головку наведения, которая является одной из наиболее сложных частей высокоточного снаряда.

"Квітник" попадает в цель на расстояния до 20 км с погрешностью в считанные сантиметры. Такая точность достигается благодаря лазерному наведению, которое может осуществляться с беспилотника или наземным корректировщиком.

Снаряд может уничтожать защищенные цели, а кроме того - предоставляет тотальное преимущество в контрбатарейной борьбе, поскольку вражеская артиллерия ликвидируется без шанса на получение ответного удара.

Сейчас в ГП НПК "Прогресс" полностью готовы к проведению испытаний "Квітника", и серийному производству, ожидают заказов от Минобороны.

РСЗО «Берест»

ГП "Шепетовский ремонтный завод" осуществил глубокую модернизацию 122-мм реактивной системы залпового огня. Уникальность этой новой боевой машины, которая получила название БМ-21 УМ "Берест", состоит в том, что в ней используются исключительно компоненты украинского производства.

В системе используются современные цифровые технологии и новое шасси отечественного производства. Новая РСЗО имеет более мощный залп – до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в "Граде".

«Берест» может заменить БМ-21 "Град", стоящий на вооружении Вооруженных Сил Украины.

Цифровой прицел ОПСН-И

«Изюмский приборостроительный завод» показал оптико-прицельную станциюОПСН-І, оснащенную мощной оптикой, тепловизором, лазерным каналом управления и дальномером.

Разработка отличается универсальностью. Диаметр станции всего 43 см – это позволяет ее устанавливать не только на вертолеты, но и на беспилотники. Кроме того, стабилизированная во всех плоскостях оптико-прицельная станция может применяться в бронетехнике и, при определенных изменениях конструкции, в морской технике.

Контрбатарейний радар от НПК "Искра"

Для успешной контрбатарейной борьбы запорожский "Научно-производственный комплекс "Искра" разработал станцию 1Л220УК, которая была продемонстрирована на параде 24 августа.

Радар 1Л220УК фиксирует на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет.

С его помощью военные могут получить координаты для ответного удара, а также проводить корректировки огня собственной артиллерии. Радар также ведет наблюдение за воздушным пространством, обнаруживая беспилотники и авиацию противника.

Новая система по своим возможностям значительно превышает контрбатарейные радары, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ.

Упоминается и о других успехах украинского ВПК. В частности - о проекте "Ольха", разведывательной машине "Мангуст" и мобильном радиолокационном комплексе охраны периметра "Харза".