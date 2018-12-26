В России по приказу Путина испытали ракету "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком

Россияне провели испытания комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Российские военные по приказу президента Владимира Путина провели испытания комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Читайте такжеВ "Укроборонпроме" рассчитывают в ближайшее время начать серийное производство ракетного комплекса "Ольха"

"В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона", - указано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, флот США основал новую многофункциональную эскадрилью. Американский Военно-морской флот заявил, что в его составе официально появилась новая многофункциональная эскадрилья Fleet Logistics, или VRM-30, которая будет использовать конвертопланы CMV-22B. Их видят в качестве замены палубным тактическим транспортным самолетам C-2A.