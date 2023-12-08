Кроме бронетехники Болгария намерена подарить Украине и ненужные или неисправные ракеты к системам противовоздушной обороны.

Парламент Болгарии преодолел вето президента страны и окончательно утвердил решение об отправке в Украину 100 БТР-60. Как сообщает Bulgarian News Agency, голосование состоялось в довольно напряженной атмосфере.

Так, некоторые депутаты утверждали, что эти бронетранспортеры крайне нужны Болгарии, а министр обороны Тодор Тагарев должен подать в отставку из-за стремления передать технику Украине. В ответ другие депутаты отмечали, что эта бронетехника стала давно ненужной Болгарии и что передача БТР Украине станет лучшим вкладом в безопасность самой же Болгарии.

В конце концов напряжение в сессионном зале достигло того уровня, когда между проукраински и антукраински настроенными депуататами началась потасовка. Из-за этого председательствующая на заседании вице-спикер парламента была вынуждена объявить небольшой перерыв.

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Кроме того, болгарский парламент принял еще одно важное для Украины решение - о передаче переносных зенитно-ракетных комплексов и ракет класса "земля-воздух" различных типов, которые либо неисправны, либо больше не нужны самой Болгарии.

Как отмечается в постановлении, во время очередной инвентаризации арсеналов болгарской армии Министерство обороны должно составить перечень избыточных вооружений и материальных средств и подготовить предложение по их передаче в Украину.

Также парламент обязал Министерство обороны принять меры, чтобы Болгария присоединилась к коалиции стран, оказывающих Украине поддержку в получении истребителей F-16. но помогать болгары будут лишь участием в совместных тренировках и предоставлением для этого своего воздушного пространства.

Наконец парламент дал согласие на тренировку в Болгарии до четырех украинских пехотных и механизированных подразделений численностью не более 160 человек ежегодно.

Болгария предоставляет оружие Украине - последние новости

Как писал УНИАН, в ноябре парламент Болгарии дал согласие передать Украине 100 устаревших БТР-60, находившихся на балансе местного МВД, но 40 лет простоявших без дела. Однако 4 декабря известный своими пророссийскими взглядами президент страны наложил вето на решение парламента.

В тот же день представители болгарского правительства и парламента пообещали, что до конца недели преодолеют президентское вето и окончательно согласуют передачу Украине этих бронетранспортеров.

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