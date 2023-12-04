Вето планируют снять уже до конца текущей недели.

Правящее большинство в парламенте Болгарии сможет преодолеть президентское вето относительно передачи Украине старых и ненужных самим болгарам бронетранспортеров. Такое убеждение высказал премьер-министр страны Николай Денков, пишет Novinite.

"Это вето будет преодолено, поэтому я не вижу, что комментировать", - коротко сказал премьер.

Председатель парламентской группы "Движение за права и свободы" Делян Пеевски был эмоциональнее, комментируя президентское вето.

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"Решение президента Румена Радева наложить вето на поставку бронетехники в Украину можно описать одним словом – позор!" - сказал он.

Пеевски убежден, что парламент преодолеет президентское вето уже в течение текущей недели.

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел Болгарии Мария Габриэль подчеркнула, что решение о передаче Украине старых БТР было согласовано со всеми заинтересованными ведомствами и было подробно обсуждено в самом парламенте. Именно поэтому, по ее мнению, нет оснований считать, что депутаты вдруг передумают и согласятся с президентским вето.

Болгария планирует передать Украине 100 БТР - что известно

Как писал УНИАН, в июле болгарский парламент принял предварительное решение передать Украине 100 устаревших БТР-60. В ноябре решение утвердили окончательно. Речь идет о технике, которая 40 лет простояла в ангарах и не использовалась. Причем она была на балансе даже не в армии, а в МВД.

Сегодня известный своими пророссийскими и антиукраинскими взглядами президент Болгарии Румен Радев наложил вето на решение парламента. Свои действия он аргументировал тем, что покрытые пылью в ангарах бронетранспортеры крайне нужны самой Болгарии.

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