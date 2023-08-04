Процесс передачи техники может начаться еще до ратификации соглашения в парламенте Болгарии

Правительство Болгарии одобрило соглашение между Министерством внутренних дел и Министерством обороны Украины о бесплатном предоставлении бронированной транспортной техники.

Как сообщает издание БНР, комитет по вопросам обороны Болгарии согласовал предоставление Украине 100 бронетранспортеров. Министр внутренних дел Калин Стоянов должен провести переговоры с украинской стороной и подписать соглашение.

Речь идет о БТР советского образца, которые Болгария не использовала, лишь десятки лет оплачивала их обслуживание и хранение. Машины будут переданы украинской армии вместе с вооружением и запасными частями.

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Также отмечается, что соглашение будет временно применяться с даты его подписания до вступления в силу после ратификации Национальным собранием.

Таким образом, сам процесс передачи техники может начаться еще до ратификации соглашения в парламенте Болгарии.

Передача БТР от Болгарии Украине

Болгарский парламент 21 июля поддержал передачу Украине 100 бронетранспортеров со складов Министерства внутренних дел.

Впоследствии депутат парламента Болгарии Ивайло Мирчев заявил, что предоставление Украине около 100 болгарских бронетранспортеров состоится уже в сентябре 2023 года, после окончательной ратификации решения.

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