Радев усомнился в необходимости предоставления техники Украине.

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето и вернул в парламент закон о ратификации соглашения о предоставлении Украине бронетранспортной техники. Об этом сообщается на сайте президента Болгарии.

Причинами такого решения Радев указывает то, что депутаты были "недостаточно знакомы с конкретными параметрами пожертвования, что не позволяет им объективно оценить, является ли предоставление оборудования необходимым".

Кроме того, болгарский президент отметил, что не были учтены ни задачи военного времени, поставленные перед МВД, ни нужды полиции и безопасности страны.

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По словам главы государства, предоставленная Украине бронированная вездеходная транспортная техника может быть использована для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае стихийных бедствий и аварий, в том числе в труднодоступных местах.

"Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть главным приоритетом", - заявил Радев.

Передача БТР от Болгарии Украине

Болгарский парламент 21 июля поддержал передачу Украине 100 бронетранспортеров со складов Министерства внутренних дел.

Впоследствии депутат парламента Болгарии Ивайло Мирчев заявил, что предоставление Украине около 100 болгарских бронетранспортеров состоится уже в сентябре 2023 года, после окончательной ратификации решения.

Ранее сообщалось, что президент Болгарии віступал против присоединения его страны к соглашению о поставке Украине миллиона снарядов.

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