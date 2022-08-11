Украинские военные полагаются на партизанское движение.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отреагировали на ночные "вспышки" и взрывы на беларуском аэродроме "Зябровка", что под Гомелем.

Ситуацию прокомментировал спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире "Студии Белсат".

По его словам, украинские военные полагаются на партизанское движение в Беларуси.

"Мы знаем, что они очень добрые, умные и сообразительные люди, которые уже очень хорошо помогают нашему государству, Вооруженным силам Украины", – сказал Игнат, поблагодарив беларусов за помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами.

Взрывы и "вспышки" на аэродроме "Зябровка"

Напомним, ночью 11 августа "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси слышны звуки взрывов и видны "вспышки" на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области.

Утверждалось, что на военном объекте было не менее 8 "вспышек".

Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, однако связаны ли они со вспышками в районе Зябровки – неизвестно.

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