Всего было зафиксировано не менее 8 вспышек. Установить связь вспышек/взрывов с какими-либо учениями ВС РБ также пока не получилось.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" проанализировала произошедшие 11 августа ночью взрывы и вспышки на территории аэродрома "Зябровка" и опубликовала первое видео из места происшествия.

Запись опубликован в Телеграмм-канале группы. Она была снята на расстоянии около 20-25 км от аэродрома.

"Видна четкая крупная вспышка, не похожая на "возгорание двигателя". По уточненным данным, вспышки и взрывы в районе аэродрома "Зябровка" начались около 00:20 11 августа, что уже само по себе полностью опровергает информацию МО РБ", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны Беларуси заявили, что около 23:00 "произошло возгорание одной из единиц техники".

На аэродроме в Зябровке дислоцируется группировка ВС РФ с внушительным количеством техники: около 10-и единиц ЗРК С-400 "Триумф", две единицы ЗРПК "Панцирь", присутсвуют ОТРК "Искандер". Помимо этого, прикопаны танки и БМП.

Исходя из вышеприведенной информации, группа "Беларускі Гаюн" рассматривает несколько версий произошедших "хлопков" на военном аэродроме в Беларуси. Так, там могли проводиться ночные тренировки ВВС и ПВО со стрельбой; по аэродрому могли нанести удары и унитожить комплексы ЗРК; отрабатывалось сбитие БПЛА при помощи ПВО; помпаж авиадвигателя (наименее вероятный).

Напомним, ночью 11 августа "Беларускі Гаюн" сообщил, что в Беларуси слышны звуки взрывов и видны вспышки на аэродроме "Зябровка" в Гомельской области.

Утверждалось, что на военном объекте было не менее 8 вспышек.

Ранее Министерство обороны Беларуси сообщило о проведении учений войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой, однако связаны ли они со вспышками в районе Зябровки – неизвестно.

Вас также могут заинтересовать новости: