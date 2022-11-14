Генштаб Вооруженных сил Украины не раскрывал планы армии, отметил эксперт.

Прорыв Вооруженных сил Украины возможен в Запорожской области.

Мы не раскрываем никаких планов, просто потому, что их не знаем, сказал военный эксперт Юрий Федоров в эфире "Фейгин Live".

Собеседник добавил, что прогноз насчет прорыва ВСУ можно сделать, опираясь на логику и понимание того, что происходит.

"Именно в Запорожье (в Запорожской области - Ред.) возможны, как я думаю, какие-то прорывные действия Вооруженных сил Украины… Никто нам, значит, из Киева из Генштаба Вооруженных сил не позвонил и не сообщил, что вот, мы планируем… Мы просто можем опираться на какую-то логику, на понимание того, что происходит…", - сказал он.

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В регионе врагам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов. В частности, с 26 февраля под контролем оккупантов находится Мелитополь. После оккупации из города выехали более чем половина жителей.

Захватчики не раз коварно атаковали свободные земли Запорожской области. В частности, 14 ноября стало известно, что оккупанты ударили ракетой по селу.

Советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что в Мелитопольском районе региона возможно очень быстрое контрнаступление наших войск.

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