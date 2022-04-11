Воинская часть 74268 дислоцируется в Пскове.

Украинская разведка обнародовала новую порцию данных военных РФ. В этот раз "слили" информацию о российских военных преступниках, зверствовавших в Бородянке Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

В разгромленной Бородянке находились военные 234 десантно-штурмового полка Российской Федерации. Воинская часть 74268, к которой относятся данные военные преступники, дислоцируется в Пскове.

Украинские разведчики обнародовали "именной список военнослужащих", в котором указаны имена, должности, даты рождения и данные ближайших родственников.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах российских нелюдей. Они убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

По словам главы Офиса генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, Бородянка самый разрушенный город Киевщины - российские войска били по нему неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, "Ураганами" и "Смерчами".

7 апреля в Бородянке начали разбирать завалы, чтобы достать тела погибших. Для помощи спасателям, в частности - для разбора завалов в Бородянку прибыли 60 добровольцев из Киева.

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