Как сообщил глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба, работа организована посменно.

В Бородянку для помощи спасателям, в частности для разбора завалов, прибыли 60 добровольцев из Киева.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба.

"Третий день продолжаются восстановительные работы в Бородянке. С сегодняшнего дня на помощь спасателям прибыли 60 добровольцев из Киева. Вместе с бойцами ГСЧС они разбирают завалы, очищают территорию от строительного мусора, ищут тела погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа организована посменно, поэтому люди имеют возможность передохнуть после тяжелого труда.

"А уже завтра прибудут новые люди, которые хотят помочь отстроить нашу страну!",- отметил Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в Бородянке достали 26 тел погибших мирных жителей.

"Самый разрушенный город Киевщины: по ней били неуправляемыми 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, "Ураганами" и "Смерчами". Доказательства военных преступлений РФ здесь на каждом шагу: под аптекой запрещена кассетная бомба, вдоль дороги - сожжена транспортная зарядная машина "Смерча", а под ней ракета, которая летит до 90 километров и несет смерть и руины", - отметила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, сейчас количество жертв среди гражданского населения будет трудно предсказать.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что в Бородянке еще больше жертв русских оккупантов, чем в Буче.