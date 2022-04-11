Десятки спасателей с помощью спецтехники уже пятый день разбирают завалы в поселке.

В разрушенном российскими оккупантами поселке Бородянка в Киевской области продолжают разбирать завалы.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности у себя в Facebook показал, как выглядит Бородянка с высоты птичьего полета.

"В воскресенье над разгромленной российскими войсками Бородянкой подняли государственный флаг и продлили аварийные и поисковые работы. Десятки спасателей с помощью спецтехники уже пятый день разбирают завалы в поселке", - говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, 9 апреля в Бородянке, сильно пострадавшей от "русского мира" оккупантов, спасатели извлекли из-под завалов 10 тел погибших гражданских.

Для помощи спасателям, в частности - для разбора завалов, в Бородянку прибыли 60 добровольцев из Киева.

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