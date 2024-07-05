Травмы средней тяжести получила фельдшер, которая прибыла для оказания помощи пострадавшему.

В результате очередных обстрелов российскими оккупантами Украины в двух областях есть раненые и погибшая.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, российские войска атаковали с беспилотников Станислав. "Враг сбросил взрывчатку с дрона на местного жителя, который находился в авто. 74-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травмы, а также контузию. Бригада "экстренки", которая прибыла для оказания помощи пострадавшему, попала под повторный удар российского беспилотника", - заявил он.

Так, фельдшер получила травмы средней тяжести. Ей оказали помощь на месте. Также в результате вражеской атаки был поврежден автомобиль медработников. Впоследствии Прокудин сообщил, что оккупанты унесли жизнь еще одного человека на Херсонщине.

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"Сегодня днем армия РФ из артиллерии обстреляла Крещеновку Бериславского района. Тяжелые травмы получила местная жительница 1989 года рождения. Ее сердце остановилось в больнице", - написал глава ОВА.

Кроме того, в состоянии средней тяжести госпитализировали еще одну пострадавшую. Женщина 32 лет получила минно-взрывную травму, а также перелом ноги и ранение бедра. Медики оказывают ей необходимую помощь.

В свою очередь, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что два человека пострадали сегодня из-за атаки на Никопольщину. Это мужчины 21 и 61 года. Оба они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Агрессор бил по району артиллерией и БпЛА. Попал по Никополю, Марганецкой и Покровской громадах. Повреждены семь частных домов и многоэтажка. Загорелся дачный дом. Пожар спасатели потушили. Побиты и четыре хозяйственные постройки", - отметил он.

Кроме того, изуродованы промышленное предприятие, административное здание и медучреждение, а также гараж и легковые машины. Задело газопровод и линию электропередач.

Удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 5 июля, в Донецкой областной военной администрации сообщили о российских атаках, в результате которых погибли четверо украинцев.

В частности, по меньшей мере один человек погиб и 20 были ранены в результате обстрела Комара в Волновахском районе.

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