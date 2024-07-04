Известно об одном погибшем и еще 7 раненых.

Россияне вечером ударили баллистикой по припортовой инфраструктуре Одесской области, есть погибший и раненые.

Об этом сообщает местная власть. "Враг вечером вновь нанес удар баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре Одесской области. Повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. Возник пожар, который ликвидировали", - написал в Telegram мэр Одессы Геннадий Труханов.

О последствиях попадания по гражданской портовой инфраструктуре также сообщает председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Повреждены портовые сооружения и административно-бытовые помещения. Один гражданский человек погиб, еще семеро получили ранения.

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Силы обороны юга официально подтверждают, что удар нанесен баллистической ракетой. Отмечается, что информация о последствиях уточняется.

Удары по Одессе

Как сообщал УНИАН, 24 июня Россия также атаковала гражданскую инфраструктуру в Одессе. В результате атаки начался масштабный пожар в складских помещениях, впоследствии пожар удалось ликвидировать.

Сообщалось, что в результате российского удара пострадали по меньшей мере четыре человека - 19-летний парень и трое мужчин 48, 50 и 58 лет.

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