Журналисту и оператору пришлось бежать в укрытие.

Съемочная группа ТСН попала под вражеский обстрел вблизи Бахмата. Это произошло в прямом эфире всеукраинского телемарафона, который смотрит вся страна.

Отмечается, что журналист Александр Загородний как раз рассказывал об обстрелах трассы Бахмут–Лисичанск, которая служит дорогой жизни для украинских военных и местных, которые пытаются вырваться из-под обстрелов.

Именно в этот момент на позицию, где находилась съемочная группа, начали прилетать российские ракеты. Журналисту и оператору пришлось срочно прятаться в укрытие, откуда они уже и заканчивали репортаж.

Как ранее сегодня стало известно, ВСУ отбросили врага от трассы "Лисичанск-Бахмут" и выбили из Тошковки.

Трассу "Лисичанск-Бахмут" называют "дорогой жизни", поскольку это один из путей снабжения нашей группировки, которая находится в Северодонецке и Лисичанске. Этой дорогой поставляются боеприпасы, топливо и еда для украинских защитников.

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