Трасса Лисичанск-Бахмут свободна от оккупационных сил, но враг ее постоянно обстреливает.

Российские войска не оставляют намерений захватить и контролировать трассу Лисичанск-Бахмут.

Это в эфире Радио НВ констатировал военный эксперт Олег Жданов.

"Ее (трассу - ред.) можно назвать "дорогой жизни". Почему? Потому что это один из путей снабжения нашей группировки, которая находится в Северодонецке и Лисичанске. Поэтому она крайне важна", - рассказал он.

Какова ситуация на трассе

26 мая глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что трасса Лисичанск-Бахмут свободна от оккупационных сил, но враг ее постоянно обстреливает.

Силы ВСУ уничтожили блокпост российских ДРГ на трассе вместе с полусотней оккупантов.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступать на востоке и сосредоточил все усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. За сутки ВСУ отбили 12 атак россиян.

Тяжелые бои продолжаются за Северодонецк, Лисичанск; оккупанты пытаются выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. Противник возобновил наступление на Славянском направлении.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, оккупанты уже провалили попытку продвинуться к юго-востоку от Изюма Харьковской области.

Захватчики упорно продвигаются от Попасной до Бахмута, но в дальнейшем это движение будет замедляться, считают аналитики.

В Херсонской области враг строит уже третью линию обороны, что, вероятно, свидетельствует о намерениях российских войск остаться в регионе надолго.

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.

Вас также могут заинтересовать новости: