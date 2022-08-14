Оккупанты заставляли детей и взрослых снимать всю одежду даже зимой.

Жительница Херсонской области рассказала о выезде из оккупации. Женщине удалось спастись вместе с мужем, сыном и маленьким братом. Они видели, что творят оккупанты и как они убивают людей. А когда семья уезжала, то рашисты заставили их раздеваться посреди поля, тогда был февраль, военные РФ не жалели даже детей.

Об этом женщина рассказала "24 каналу" для проекта "Свои".

Когда она и ее муж начинали думать об эвакуации, им было очень страшно. Рашисты уже захватили территории Херсонщины, они убивали и похищали людей. Женщина видела, что военные РФ расстреливали украинских военных и давили их тела танками. Оккупанты даже похищали ее отца. Они продержали мужчину примерно сутки, а после чего отпустили. Женщина предполагает, что тогда рашисты хотели использовать ее отца в качестве "живого щита".

Решение об эвакуации семья принимала в конце февраля. Тогда оккупанты уже расстреливали машины с людьми.

"Без разницы, написано ли у тебя на стекле "дети", есть ли белый флаг. Это было избирательно хаотично, делали, что хотели. После случая с папой мы поняли – оставаться опасно, надо ехать. Ребенок маленький, постоянные слезы, стресс. Блокпостов тогда еще не было. Но они сидели в засадах, были спрятаны где-то между деревьев – так, чтобы их не было видно, но чтобы видели машины, которые едут", - вспомнила женщина.

Она и ее муж решили ехать в Кривой Рог, вместе с ними также поехали соседи. Семья эвакуировалась полями, ехали одной машиной. Женщина рассказала, что они решили не ехать по трассе, потому что это могло сделать их "мишенью" для оккупантов.

"Мы поняли, что у них уже выработался определенный режим обстрелов. Если ночью тихо, то днем будут стрелять и наоборот. Ориентировались на это спокойное время, чтобы проскочить. В чем сидели, в том и прыгнули в машину. Захватила маленький рюкзачок и документы. Взяли бутылку полуторалитровой воды на шестерых и печенье детям перекусить. Дорога была страшной, ночевали в поле под обстрелами "Градов", - рассказала жительница Херсонщины, которой удалось уехать.

Во время эвакуации семья наткнулась на россиян в поле возле одной деревни. Они издали увидели, что рашисты вышли на дорогу с автоматами. Российские военные проверили всю машину. Они раздевали мужчин до трусов и носков, искали татуировки. Рашисты заставляли раздеваться даже женщину и детей.

"Чуть в рот не заглядывали. Малому 3 годика, а моему брату – 13. И что может и ребенок показать или мать. И то под дулом автомата заставили раздеться посреди поля в феврале месяце. Нас пропустили, но мы не думали, что доедем. Казалось, что вслед выпустят автоматную очередь. Но ехали понемногу, не провоцируя. Поэтому по сравнению с другими людьми, мы еще выехали хорошо и легко", - поделилась тяжелыми воспоминаниями женщина.

Ранее УНИАН уже сообщал, что военный эксперт спрогнозировал дальнейшие шаги оккупантов в Херсоне и окрестностях.

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